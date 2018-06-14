Клименко забанили: соцсети выпроваживают "советника по Интернету"

Владимир Путин расстаётся с одним из своих самых одиозных советников - Германом Клименко. С 2016 года основатель сервисов MediaMetrics и Liveinternet был советником президента по развитию Интернета и зарекомендовал себя жёстким сторонником цензуры, блокировок и "цифрового суверенитета".
Путин уволил Германа Клименко с должности советника президента по вопросам интернета
Родина тебя бросит, сынок. Всегда (с)
Спасибо большое,дорогой Владимир Владимирович. Давно пора.
Вот это единственная кадровая новация на сегодня, как я понимаю. Уволен из Гестапо за жестокость, то есть даже из этой неподвижной полуживой администрации, вся деятельность которой сводится к протоколу и вялому отбрехиванию от внешней реальности, ухитрился вылететь за идиотизм. Глазьев, впрочем, сохранился, как и практически вся остальная экспозиция мадам Тюссо.
Мало кому удавалось за 3 года восстановить против себя всю собственную отрасль. Герману удалось это сделать при нулевом КПД. Рекорд.
Забанить «Телеграм» не получилось, а забанить Германа Клименко получилось легко.
Был Герман Клименко да сплыл. Кем бы вы взяли на работу бывшего советника президента по интернету?
Советник Президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко освобождён от занимаемой должности в связи с переходом в мессенджер ICQ, который вообще ничем не хуже.
Я много умных слов напишу завтра. Да и комментировать буду тоже не сегодня 🙂
Сегодня скажу что благодарен Президенту за доверие, которое он мне оказал 2.5 года назад.
Наверное это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное.
Что буду делать ?
За 3.5 года я проговорил с более чем 1000 врачей. С кем то бегло , с кем то очень плотно. Я уверен что прорыв в медицине будет самым важным и мощным для интернет-технологий и для страны. У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний.
Вот в этом я вижу будущее для интернета и этим буду заниматься.
А в каком статусе и как и с кем ? Все позже :))
Герман Клименко пообещал после увольнения с поста советника президента по борьбе с интернетом заняться медициной.
Я серьезно.
То есть, это буквально переводится так: "вы меня уволили с госслужбы, теперь я буду просто убивать".
Впрочем, следующий будет еще хуже.
Надо вместо Клименко Стерлигова.
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