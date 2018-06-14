Клименко забанили: соцсети выпроваживают "советника по Интернету"

Владимир Путин расстаётся с одним из своих самых одиозных советников - Германом Клименко. С 2016 года основатель сервисов MediaMetrics и Liveinternet был советником президента по развитию Интернета и зарекомендовал себя жёстким сторонником цензуры, блокировок и "цифрового суверенитета".

Аркадий Бабченко:

Путин уволил Германа Клименко с должности советника президента по вопросам интернета

Родина тебя бросит, сынок. Всегда (с)

Георгий Бовт:

Спасибо большое,дорогой Владимир Владимирович. Давно пора.

Екатерина Шульман:

Вот это единственная кадровая новация на сегодня, как я понимаю. Уволен из Гестапо за жестокость, то есть даже из этой неподвижной полуживой администрации, вся деятельность которой сводится к протоколу и вялому отбрехиванию от внешней реальности, ухитрился вылететь за идиотизм. Глазьев, впрочем, сохранился, как и практически вся остальная экспозиция мадам Тюссо.

Соня Соколова:

Мало кому удавалось за 3 года восстановить против себя всю собственную отрасль. Герману удалось это сделать при нулевом КПД. Рекорд.

Олег Пшеничный:

Забанить «Телеграм» не получилось, а забанить Германа Клименко получилось легко.

Был Герман Клименко да сплыл. Кем бы вы взяли на работу бывшего советника президента по интернету?

Станислав Яковлев:

Советник Президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко освобождён от занимаемой должности в связи с переходом в мессенджер ICQ, который вообще ничем не хуже.

Герман Клименко:

Я много умных слов напишу завтра. Да и комментировать буду тоже не сегодня 🙂

Сегодня скажу что благодарен Президенту за доверие, которое он мне оказал 2.5 года назад.

Наверное это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное.

Что буду делать ?

За 3.5 года я проговорил с более чем 1000 врачей. С кем то бегло , с кем то очень плотно. Я уверен что прорыв в медицине будет самым важным и мощным для интернет-технологий и для страны. У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний.

Вот в этом я вижу будущее для интернета и этим буду заниматься.

А в каком статусе и как и с кем ? Все позже :))

Александр Володарский:

Герман Клименко пообещал после увольнения с поста советника президента по борьбе с интернетом заняться медициной.

Я серьезно.

То есть, это буквально переводится так: "вы меня уволили с госслужбы, теперь я буду просто убивать".

Илья Вайцман:

Впрочем, следующий будет еще хуже.

Роман Могучий:

Надо вместо Клименко Стерлигова.