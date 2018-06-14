Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток административного ареста после акции "Он нам не царь" 5 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале радио "Эхо Москвы".

Решение об аресте 15 мая вынес Тверской суд Москвы. На политика было составлено два протокола — о повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга, а также о неповиновении полицейскому. По первому административному делу Навальному назначили 30 суток ареста, по второму — 15. Оппозиционер провел под стражей 30 суток, так как сроки административных арестов не суммируются. 23 мая Мосгорсуд отклонил апелляцию главы Фонда борьбы с коррупцией на арест.

В нескольких городах России 5 мая прошла акция "Он нам не царь", приуроченная к инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок. Алексея Навального задержали вскоре после того, как оппозиционер появился на Пушкинской площади в Москве. Его за руки и за ноги отнесли в автозак. По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", в российской столице, где акция не была согласована с властями, в тот день задержали более 700 человек, а по всей стране – более полутора тысяч.