Навального арестовали на 30 суток за акцию "Он нам не царь"

Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста Алексею Навальному. Оппозиционера признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия, сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Навального также обвиняют в неподчинении полиции. Слушания по этому эпизоду проходят сегодня.

В ходе заседания судья отклонил ходатайства защиты и не нашел оснований для признания действий полицейских, которые задерживали Навального, незаконными.

Адвокат Навального в своем выступлении обвинил власти в попытке лишить оппозиционера возможности принимать участие в политической жизни страны после инаугурации Владимира Путина.

На прошлой неделе заседания по обоим эпизодам дела перенесли, так как суд согласился вызвать в качестве свидетелей двоих сотрудников полиции.

Алексея Навального задержали днем 5 мая, вскоре после того, как оппозиционер появился на Пушкинской площади. Его за руки и за ноги отнесли в автозак. По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", в российской столице, где акция не была согласована с властями, в тот день задержали более семисот человек, а по всей стране – более полутора тысяч.