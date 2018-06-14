"Лаборатория Касперского" прекратит сотрудничество с Европолом

"Лаборатория Касперского" приостановит сотрудничество с европейскими правоохранительными органами, включая Европол. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил основатель и глава компании Евгений Касперский. В корпорации объяснили это решение несогласием с резолюцией Европарламента об усилении защиты от России, Китая и Северной Кореи.

В документе, в частности, есть пункт, в котором утверждается, что разработанные "Лабораторией Касперского" программы – потенциально опасны. В компании считают, что эта резолюция демонстрирует неуважение, и призвали Брюссель предоставить официальные разъяснения.

Европарламент принял резолюцию о киберзащите 13 июня. В ней говорится о том, что киберугроза со стороны России, Китая и Северной Кореи в последнее время резко усилилась. Документ призывает к созданию группы быстрого реагирования на хакерские атаки в Европе.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп законодательно запретил использование продуктов "Лаборатории Касперского" на компьютерах американского правительства. Такие меры приняты из-за подозрений в том, что производитель антивирусного программного обеспечения может быть использован Кремлем в качестве инструмента шпионажа. "Лаборатория Касперского" сотрудничество с Кремлем и российскими спецслужбами отрицает.