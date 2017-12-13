Трамп подписал закон о запрете продукции "Лаборатории Касперского"

Президент США Дональд Трамп законодательно запретил использование продуктов "Лаборатории Касперского"американским правительством. Соответствующее положение содержится в оборонном бюджете США на 2018 финансовый год. Об этом сообщает Reuters.

Летом власти США запретили правительственным структурам страны использовать программы "Лаборатории Касперского" из-за подозрений в связях с Кремлем и российскими спецслужбами. "Лаборатория Касперского" сотрудничество отрицает. Компания пообещала в начале 2018 года раскрыть исходный код программ и их будущих обновлений, чтобы их могли проверить независимые эксперты.

В конце октября "Лаборатория Касперского" признала, что их продукт загрузил в "облако" архив с файлами, помеченными как секретные. Глава компании Евгений Касперский заявил, что файлы, имевшие отношение к Агентству национальной безопасности, были получены "случайно". По словам Касперского, их удалили сразу же после того, как ему было указано на их секретный характер.

В Великобритании госучреждениям также запретили использовать российские антивирусные программы "Лаборатории Касперского". Предупреждение выпустил Центр национальной кибербезопасности.