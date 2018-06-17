Футбол: игра и боление

Почему пустуют стадионы, фанаты перестали драться, а женский футбол не интересует мужчин рассказывают философ Владимир Нишуков, директор футбольной школы "Чертаново" Николай Ларин, представитель фан-клуба "Спартак" Андрей Секунов и автор канала в Telegram "Мог Дома Сидеть" Влад С.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Арман Туганбаев.

Первый раз в эфире в воскресенье, 17 июня в пять часов вечера.