Футбол: игра и боление

Почему пустуют стадионы, фанаты перестали драться, а женский футбол не интересует мужчин рассказывают философ Владимир Нишуков, директор футбольной школы "Чертаново" Николай Ларин, представитель фан-клуба "Спартак" Андрей Секунов и автор канала в Telegram "Мог Дома Сидеть" Влад С.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Арман Туганбаев.
Первый раз в эфире в воскресенье, 17 июня в пять часов вечера.
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