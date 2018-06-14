Трамп снова высказался за возвращение России к переговорам с G7

Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался за возвращение России за стол переговоров "Большой семёрки". По его словам, несмотря на разногласия, необходимо поддерживать прямые контакты с российским лидером Владимиром Путиным.

В интевью телеканалу Fox News Трамп заявил, что во время саммита G7 обсуждение России заняло четверть всего времени переговоров. Президент отметил, что вместо заочного обсуждения действий Кремля следовало бы пригласить на встречу Владимира Путина и напрямую задать ему вопросы о действиях российских военных в Сирии, войне в Донбассе и аннексии Крыма.

Трамп подчеркнул, что его призывы вернуть Россию к переговорам "Семёрки" – не поддержка Москвы. По словам главы Белого дома, он действует исключительно в интересах Соединённых Штатов. Несмотря на это, заявления Трампа были встречены резкой критикой со стороны демократов в Конгрессе.

Впервые Трамп поднял вопрос о возвращении России перед саммитом "Большой семерки", который прошедшёл в Канаде на прошлой неделе. В переговорах G7 участвуют лидеры США, Канады, Британии, Германии, Франции, Италии и Японии. Россию исключили из группы после аннексии Крыма в 2014 году.