Форум свободной России призывает к бойкоту ЧМ-2018

Форум свободной России (ФСР) призвал лидеров демократических государств отказаться от поддержки чемпионата мира по футболу, который начинается сегодня в России.

В заявлении постоянного комитета ФСР, который объединяет российских сторонников европейских демократических ценностей, говорится, что это спортивное событие будет проходить в условиях продолжения российской агрессии на Украине и в Сирии, на фоне ужесточения репрессивной политики государства внутри страны, неуклонного роста числа политзаключенных, подавления гражданского общества.

Особенно мрачные тона предстоящему чемпионату мира по футболу придает то, что он будет проходить одновременно с голодовкой осужденного в России по обвинению в терроризме, выступавшего против аннексии Крыма, украинского режиссера Олега Сенцова, который требует освобождения всех украинских политзаключенных, отмечают авторы заявления. Сенцов голодает уже 31 день.

В этих условиях Постоянный комитет Форума свободной России осуждает позицию некоторых западных лидеров, которые собираются посетить чемпионат мира по футболу в России, тем самым вольно или невольно поддерживая диктаторский режим в стране. ФСР призывает отказаться от любой поддержки этого мероприятия.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. О бойкоте турнира заявили чиновники четырех стран-участниц – Австралии, Великобритании, Исландии и Польши. О возможном дипломатическом бойкоте соревнований также сообщили депутаты Европарламента.