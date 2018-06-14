Кремль прокомментировал слова депутата о сексе с иностранцами

Российские женщины сами разберутся, с кем им вступать в интимную связь. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавнее интервью депутата Тамары Плетневой, которая предостерегла россиянок от секса с иностранцами во время чемпионата мира по футболу.

В беседе с журналистами Песков также обратил внимание на фразу "нет расизму", которая напечатана на паспорте болельщика.

Накануне Плетнева, возглавляющая комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, заявила, что интимные связи с иностранцами приводят к рождению детей в неполных семьях, и напомнила опыт Олимпиады-80, который, по ее словам, привел к появлению в стране множества матерей-одиночек.

"Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать", – подчеркнула депутат, уточнив, что она "не националист". Заявление Тамары Плетневой вызвало резонанс в СМИ и социальных сетях.