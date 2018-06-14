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У представительства ЕС в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова

Акция в поддержку Сенцова в Киеве

В Киеве у представительства Евросоюза в четверг прошла акция в поддержку Олега Сенцова и других украинских граждан, находящихся в российских колониях и тюрьмах.

Канал 112.ua сообщает, что у здания собрались деятели культуры, а также переселенцы из аннексированного Крыма. Участники акции нарисовали на асфальте карту России, отметив на ней места содержания украинских заключенных. Активисты также подписали обращение к ЕС.

Европарламент сегодня подавляющим большинством принял резолюцию, призывающую к немедленному освобождению Сенцова. Ее поддержали 455 депутатов, "против" выступили чуть менее ста.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в терроризме, голодает уже больше месяца. Акции в его поддержку прошли в десятках стран мира, включая Украину и Россию.

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