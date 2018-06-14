ФСБ задержала жителя Ингушетии, а спустя 3 дня объявила, что он погиб

В Ингушетии сотрудники ФСБ задержали 30-летнего местного жителя Ибрагима Алиева и увезли его в неизвестном направлении. Трое суток родственники задержанного не могли получить о нем никакой информации. Затем им объявили, что Алиев погиб "при попытке к бегству", сообщает центр "Мемориал".

В заявлении, поступившем правозащитникам от жены Алиева Зухры и его двоюродного брата Султана, говорится, что рано утром 8 июня к ним в дом ворвались около 50 людей в масках, приехавшие на бронированных машинах без номеров. Не предъявив документов и не объяснив причин визита, они связали Ибрагима Алиева и устроили в доме обыск, во время которого изъяли "колбу цилиндрической формы, кастрюлю с торчащими проводами и предмет, похожий на гранату". Все эти предметы, по словам заявителей, и они, и Ибрагим видели впервые.

После этого Алиева связали и долго били. По словам родственников, задержанного заставили подписать "какой-то документ, не сказав, что это за документ, посадили в машину без номеров и увезли".

Родные Алиева пытались узнать о его местонахождении трое суток, но ни в УФСБ, ни в прокуратуре, ни в ОМВД России по Назрани на их запросы не отвечали. Тогда они обратились за помощью в правозащитные организации.

11 июня родственников Ибрагима Алиева пригласили в Совет безопасности Ингушетии и обещали разобраться в ситуации. 12 июня их снова вызвали на встречу – на этот раз с главой республики Юнус-Беком Евкуровым и неназванным генералом ФСБ. Там им сообщили, что Ибрагим Алиев погиб при попытке к бегству: якобы во время допроса он схватил ножницы, лежавшие на столе, и с криком "Аллаху акбар!" бросился на следователя. После этого его убили.

Тело Ибрагима родным до сих пор не выдали.