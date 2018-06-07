Свидетель по делу ингушского Центра "Э" сообщил о пытках

Свидетель по делу ингушского Центра "Э" Ахмед Аушев сообщил, что его под пытками заставили оговорить своего родственника Магомеда Аушева. Последний является в данном деле потерпевшим. Об этом сообщает интернет-издание "Кавказский узел".

По словам Ахмеда Аушева, на допросе в 2014 году полицейские его били и пытали током. Правоохранители вложили ему в руки железный предмет, похожий на пистолет, и говорили, что "теперь он точно сядет". Аушев заявил, что испугался и подписал некий документ, с которым не ознакомился. Он оговорил своего родственника Магомеда Аушева, заявив, что тот стрелял на свадьбе из автомата. По словам свидетеля, он не стал обращаться в больницу и правоохранительные органы.

Магомед Аушев был задержан в 2014 году по подозрению в стрельбе из свадебного кортежа. Он утверждает, что после задержания сотрудники центра "Э" увезли в неизвестном направлении и пытали. По версии полицейских он стрелял из автомата. Аушев утверждает, что это был пистолет.

По информации организации "Комитет против пыток", в деле ингушского Центра "Э" появился новый подозреваемый. Полицейского Андрея Оваду опознал один из потерпевших. Он утверждает, что сотрудник правоохранительных органов принимал участие в пытках.

Семерых бывших сотрудников полиции республики Ингушетия обвиняют в превышении должностных полномочий, разбойном нападении и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, одним из эпизодов преступной деятельности обвиняемых стали пытки супругов Марем и Магомеда Долиевых. Применяя электрический ток, полицейские якобы заставляли их сознаться в преступлении. В результате пыток Долиев скончался.