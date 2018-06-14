Треш, стёб и троллинг в адрес российской сборной

Куда девается "патриотизм" российских болельщиков, когда речь заходит об игре их сборной? Почему они к ней так безжалостны? В эфире Александр Генис, Юрий Сычев и братья Капрановы. Ведущая Елена Рыковцева

Опрос на улицах Москвы