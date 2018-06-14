Путин расширил полномочия администрации президента России

Администрация президента России теперь может не только готовить законопроекты для внесения их в Госдуму, но и писать поправки к уже принятым нижней палатой законам. Об этом говорится в указе "О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации", подписанном в четверг Владимиром Путиным.

Документ также предусматривает, что администрация будет заниматься "подготовкой предложений по основным направлениям государственной политики в области патриотического воспитания".

Указ вступил в силу со дня подписания.

Накануне Владимир Путин подписал ряд указов о кадровых назначениях в администрации - после своего избрания на четвертый срок. Большинство чиновников, в том числе глава администрации Антон Вайно, сохранили свои посты.