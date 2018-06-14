Минюст США обвинил экс-главу ФБР Коми в нарушении норм спецслужб

В расследовании о переписке кандидата в президенты США Хиллари Клинтон перед выборами 2016 года Джеймс Коми, будучи директором ФБР, нарушал правила этой спецслужбы и Министерства юстиции США, дискредитировав оба ведомства. К такому выводу пришла инспекция Минюста, сообщает Bloomberg.

Расследование "установило, что действия Коми, который отступил от норм ФБР и Минюста, отрицательно повлияли на восприятие ФБР и Минюста как органов правосудия", говорится в документе, который цитирует агентство. В то же время инспекция не нашла в решениях Коми "политической предвзятости".

В ходе президентских выборов выяснилось, что Хиллари Клинтон, занимая должность госсекретаря США, в нарушение правил использовала личный почтовый сервер для рабочей переписки. ФБР начало расследование, по итогам которого Коми рекомендовал Минюсту не предъявлять Клинтон уголовных обвинений, однако указал, что она обращалась с секретной информацией "крайне халатно".

После победы на выборах президента соперника Клинтон Дональда Трампа ФБР подверглось критике за то, что якобы намерено укрывало информацию о преступном характере действий Клинтон. Представители Республиканской партии обвинили ФБР в том, что оно подгоняло доказательства под нужное решение по Клинтон.

О реакции самого Коми пока не известно. Однако ранее он выражал сожаление по поводу того, что непосредственно перед выборами 2016 года решил повторно проверить Клинтон. По его мнению, это стоило ей президентской должности.

Весной 2017 года Коми был уволен президентом Трампом. Оппоненты Трампа утверждают, что тот избавился от Коми, чтобы не дать ему расследовать возможное вмешательство России в выборы президента США.