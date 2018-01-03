The Hill: ФБР скрывало нарушения закона со стороны Хиллари Клинтон

Федеральное бюро расследований (ФБР) США скрывало нарушения закона со стороны бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая использовала личный почтовый сервер для секретной переписки. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителей Республиканской партии – членов ключевых комитетов Конгресса США. По информации издания, республиканцы получили письменные доказательства в ходе расследования Конгресса.

Собеседники The Hill рассказали, что в нескольких документах ФБР имеются данные о том, что через незащищенную электронную почту Клинтон проходили большие объемы секретной информации. Кроме того, у республиканцев якобы имеются доказательства, что один из неназванных ключевых свидетелей по этому делу дал ложные показания. Утверждается, что он работал в компьютерной фирме, которая обслуживала почтовый сервер Клинтон после ухода ее с поста госсекретаря.

В ходе расследования выяснилось, что именно этот свидетель стер архив сообщений Клинтон в 2015 году после того, как Конгресс потребовал к нему доступ, пишет The Hill. В самом начале расследования сотрудник сказал следователям, что не удалял никаких писем. При этом сотрудники ФБР не стали предъявлять обвинения свидетелю и даже предоставили ему иммунитет.

Кроме того, республиканцы сообщили, что ФБР еще до окончания расследования и до опроса ключевых свидетелей готовило заявление об отсутствии признаков преступлений в действиях Клинтон. Источники The Hill уверяют, что ФБР сфальсифицировало данные для того, чтобы не возбуждать уголовное дело против Клинтон.

Использование личной почты послужило причиной скандала на президентских выборах в 2016 году. Тогда выяснилось, что Клинтон, будучи госсекретарем США, в нарушение правил использовала личный почтовый сервер для рабочей переписки. После того как эта информация стала публичной, ФБР начало расследование. При этом Клинтон утверждала, что секретную переписку с личного сервера не вела. Она передала содержание сервера властям, однако удалила часть писем, пояснив, что сообщения носили сугубо личный характер.

В июле 2016 года тогдашний генпрокурор США Лоретта Линч заявила, что решила не предъявлять Клинтон обвинений по делу о личной почтовой переписке. Незадолго до этого глава ФБР Джеймс Коми рекомендовал закрыть дело. По его словам, Клинтон допустила небрежность, но преступления не совершала.

В своей книге о выборах What happened? ("Что произошло?") сама Клинтон назвала факт пользования личной почтой "глупым".