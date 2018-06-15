Футбол больше Путина. Иван Беляев - об открытии чемпионата

Президент России и наследный принц Саудовской Аравии вместе сидели в ложе на матче открытия чемпионата мира. Победитель первой игры был предсказуем, но разгрома со счетом 5:0 все-таки никто не ожидал. Президент России после каждого гола вальяжно разводил руками, изображая удивление, принц оставался невозмутим. Скромный человечек между ними больше всего походил на переводчика, хотя это был президент ФИФА Джанни Инфантино.

Так начался чемпионат мира по футболу 2018 года. Чемпионат, ставший противоречивым и скандальным едва ли не с того дня, как страной-хозяйкой была выбрана Россия.

Сейчас уже может показаться, что до 2014 года отношении России и Запада были почти идиллическими. Между тем, право проведения чемпионата досталось России всего через два года после войны с Грузией, а в США уже полным ходом шла работа над составлением "списка Магнитского".

Дальше, конечно, было только хуже. Рокировка Путина и Медведева, дело Pussy Riot, Болотная. "бешеный принтер" в Государственной Думе, отстучавший закон Димы Яковлева, запретивший "гей-пропаганду" и превративший сотни честных активистов НКО в "иностранных агентов".

Россия год за годом больше сползала в авторитарную клептократию

Россия год за годом, под стук омоновских дубинок и свист казачьих нагаек, все больше сползала в авторитарную, да еще и довольно мракобесную клептократию. Затем был украинский политический кризис, стремительная аннексия Крыма, война в Донбассе, сбитый "Боинг" и война в Сирии - чкрная дыра путинского режима пошла за границы страны.

Российский спорт сотрясали допинговые скандалы, ФИФА - колоссальные коррупционные. Смета чемпионата разбухала с каждым днем. И, тем не менее, ФИФА никогда не поднимала вопрос о переносе чемпионата - как бы ожесточенно это ни предсказывали в блогах российской либеральной оппозиции. Футбольных чиновников легко понять. Таких прецедентов пока просто не было, хотя чемпионаты не всегда устраивались в развитых демократических странах - когда-то они застали военные диктатуры в Южной Америке, один из самых первых прошел в фашистской Италии. На двух последних чемпионатах столь серьезных политических противоречий, конечно, не было, но организация тоже долго хромала, а ЮАР и Бразилия - довольно опасные для туристов страны (чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть криминальную статистику). Следующий чемпионат мира пройдет в Катаре - государстве, которое уж никак нельзя назвать демократическим. Словом, для футбольных функционеров пересмотр собственных решений мог просто обрушить хрупкую конструкцию их планов.

Несмотря на все разговоры о бойкоте, серьезной вероятности того, что хоть одна сборная на него решится, тоже никогда не было. Больше того, пройди отборочную стадию сборная Украины, она бы тоже сейчас была в России - это главное спортивное событие мира, его так легко не пропустишь. Все свелось к "политическому бойкоту" - на чемпионат отказались ехать политики западных стран, но, учитывая, что почти никто из них и так обычно на футбольные турниры не ездит, выглядит это лицемерием. Тем более, что жеребьевка и расписание Путину подфартили, и он смог принять в ложе дорогого гостя из Саудовской Аравии! Более выразительной и подходящей картинки для открытия именно этого чемпионата, пожалуй, было не найти.

Итак, чемпионат начался. И, не отказываясь от всего написанного выше, я уверен, что футбол от политики все-таки стоит отделить. Коррупция и показуха на самом чемпионате - ничто из этого не должно уйти незамеченным. Каждодневные произвол и беззаконие в России - о них ни в коем случае нельзя забывать! Сейчас достаточно назвать только имя Юрия Дмитриева, которого суд вчера вернул на новый круг мучений практически под стартовый свисток матча с Саудовской Аравией.

Но чемпионат состоится. На него съехались сотни отличных футболистов, десятки признанных мастеров. Уже сегодня играют друг с другом Испания и Португалия, самая титулованная сборная XXI века против действующих чемпионов Европы, Андреас Иньеста против Криштиану Роналду! ​Да, многим из нас придется смотреть футбол со скребущим сердцем. Но важно понять - не Путин хозяин чемпионата. Хозяева чемпионата - игроки и тренеры, приехавшие на нем выступать. Хозяева чемпионата - десятки тысяч прибывших в Россию иностранных болельщиков. Хозяева чемпионата - сотни миллионов телезрителей по всему миру. И, конечно, хозяева чемпионата - российские налогоплательщики.

Сборную России едва ли ждет на этом турнире удачное выступление. Уже матч с Египтом потребует гораздо больших усилий, чем разгром Саудовской Аравии, тягаться с маленьким, но очень футбольным Уругваем команде Черчесова едва ли по силам. Если Россия впервые в своей постсоветской истории выйдет в плей-офф, там ее, скорее всего, будет ждать как раз Испания или Португалия.

Но это уже не так важно. Футбол больше и важнее российской сборной. Футбол больше Путина. И куда важнее Путина.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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