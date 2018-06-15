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Суд арестовал главу Серпуховского района Александра Шестуна

Александр Шестун, глава Серпуховского района Московской области

Басманный суд Москвы арестовал до 13 августа главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Ему предъявили обвинения по статье о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Шестун без согласования с районной администрацией выделил десять гектаров земли в аренду по льготной цене для строительства торгового центра. Компания-посредник выкупила участок у региона за 600 тысяч рублей и начала строить коттеджный посёлок. В ходе судебного заседания, следствие заявило, что ущерб превышает 62 миллиона рублей. Шестун отрицает свою причастность к сделке и утверждает, что в тот момент находился в отпуске. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Александра Шестуна задержали 13 июня после прошедших в его офисе и доме обысков. По словам адвоката Шестуна, за время обысков к чиновнику дважды вызывали "скорую", однако сотрудники правоохранительных органов не разрешили его госпитализировать.

9 апреля Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит митинг.

Шесть депутатов Серпуховского района Подмосковья попросили президента России Владимира Путина и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина прекратить преследование Шестуна, которое они считают политическим.

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