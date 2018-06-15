Суд арестовал главу Серпуховского района Александра Шестуна

Басманный суд Москвы арестовал до 13 августа главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Ему предъявили обвинения по статье о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Шестун без согласования с районной администрацией выделил десять гектаров земли в аренду по льготной цене для строительства торгового центра. Компания-посредник выкупила участок у региона за 600 тысяч рублей и начала строить коттеджный посёлок. В ходе судебного заседания, следствие заявило, что ущерб превышает 62 миллиона рублей. Шестун отрицает свою причастность к сделке и утверждает, что в тот момент находился в отпуске. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Александра Шестуна задержали 13 июня после прошедших в его офисе и доме обысков. По словам адвоката Шестуна, за время обысков к чиновнику дважды вызывали "скорую", однако сотрудники правоохранительных органов не разрешили его госпитализировать.

9 апреля Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит митинг.

Шесть депутатов Серпуховского района Подмосковья попросили президента России Владимира Путина и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина прекратить преследование Шестуна, которое они считают политическим.