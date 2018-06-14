Серпуховские депутаты просят Путина прекратить преследование Шестуна

Шесть депутатов Серпуховского района Подмосковья попросили президента России Владимира Путина и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина прекратить преследование главы района Александра Шестуна, который был задержан накануне по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на копию письма депутатов.

Авторы послания называют преследование Шестуна политическим, доказательства обвинения надуманными, просят признать незаконными обыски в доме чиновника. Они также призывают Путина и Бастрыкина "объективно разобраться" с вопросами, которые поднимал Шестун в своем видеообращении к президенту России. "На вашу совесть оставляем выбор, как решить судьбу человека, который виноват лишь в том, что верит в закон для всех и в справедливость", – говорится в обращении депутатов.

13 июня сотрудники полиции и ФСБ провели обыск в доме главы Серпуховского района Московской области. Александр Шестун был задержан и доставлен на допрос в Следственный комитет. В отношении чиновника возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий. По некоторым данным, речь идет о незаконной передаче в собственность земельного участка по заниженной цене в 2008 году. Сам Шестун ранее заявлял, что в момент оформления и продажи земли находился в отпуске и документы не подписывал.

9 апреля Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит митинг. В Кремле пообещали ознакомиться с обращением Шестуна.

23 мая Александр Шестун в программе Радио Свобода "Лицом к событию" рассказывал о предвыборной ситуации в Московской области и попытках ФСБ сместить его с должности.