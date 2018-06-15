Сергей Троицкий ("Паук") намерен участвовать в выборах мэра Москвы

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий (по прозвищу "Паук") подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена избирательной комиссии Дмитрия Реута. Троицкий намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Ранее Троицкий неоднократно принимал участие в выборах различного уровня, в том числе - в Государственную думу России. В 2013 году Троицкий не был допущен на выборы мэра Москвы. Ранее он баллотировался в мэры подмосковных городов Химки и Жуковский. В обоих случаях он набрал менее 3 процентов голосов.

В сентябре 2016 года лидер группы "Коррозия металла" был приговорен к десяти месяцам лишения свободы по делу о поджоге дома в Черногории. Его обвинили в порче чужого имущества. Сергей Троицкий вину не признал.

Несколько песен группы признаны в России экстремистскими.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. О намерении участвовать в них в качестве самовыдвиженцев заявили действующий мэр Сергей Собянин и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Партия "Гражданская инициатива" выдвинула в мэры оппозиционера Дмитрия Гудкова.