Дмитрий Гудков выдвинут кандидатом в мэры Москвы‬

Конференция Московского регионального отделения партии "Гражданская инициатива" выдвинула Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы.‬ В своем выступлении, распространенном в электронном виде, Гудков заявил, что "Москва - это один из немногих в России образцов "плавильного котла".

По его словам, Москва превратилась в "мегаполис мирового уровня, который выдает в итоге "граждан мира", людей XXI века". Гудков считает, что "средний москвич не отличается от среднего, скажем, мадридца".

По оценке Гудкова, действующий мэр Москвы Сергей Собянин проявил себя "крепким хозяйственником". Однако он не понимает, что без адекватной структуры власти "вся эта плитка наносная". "Пока москвичи сами не будут решать ключевые вопросы своей жизни, пока Собянин с Бирюковым так и будут единственными европейцами, пока реновацию и снос киосков будут устраивать под аргументы о "бумажках", все изменения Москвы останутся иллюзией", - заявляет Гудков.

Гудков призывает улучшить жизнь простых жителей Москвы, а не создавать город "для туристов". "Туристы приехали и уехали, а мы остались кормить кооператив "Озеро"", - пишет Гудков. По его словам, москвичам остались "Чайка с его вывозом мусора, Людмила Путина с ее мужем Очеретным, которым просто так дали денег из бюджета Москвы" и так далее.

Гудков объявил, что идет в мэры Москвы, чтобы город вышел, как он выразился, "из тени Кремля".

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.