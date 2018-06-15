Компания Пригожина оспорит в суде требование спецпрокурора Мюллера

Компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют другом президента Путина, оспорит в суде требование спецпрокурора Роберта Мюллера закрыть для неё доступ к материалам расследования о вмешательстве в президентские выборы в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Мюллер направил ходатайство в суд 12 июня. Он считает, что через юристов компании Пригожина доступ к материалам расследования может получить российская разведка. Спецпрокурор также заявил, что "до тех пор, пока Пригожин не решит лично предстать" перед судом, ознакомление с материалами дела для него будет невозможным.

Юристы "Конкорд менеджмент и консалтинг" назвали требование спецпрокурора незаконным и подали ответное ходатайство.Они заявили, что Мюллер использует "фальшивый закон" и пытается "быстренько" расследовать дело, не дав компании возможности изучить доказательства. Ни одно доведенное до суда дело никогда не предусматривало запрета такого масштаба на распространение незасекреченных данных, — говорится в заявлении юристов "Конкорд менеджмент и консалтинг".

В феврале спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения во вмешательстве в кампанию по выборам американского президента сотрудникам "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей", и лично Евгению Пригожину. Агентство обвиняют в финансировании проекта "информационной войны" против США на деньги полученные от двух других компаний Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".

15 марта США ввели санкции в отношении 19 человек и пяти организаций. Почти все физические лица являются сотрудниками "Агентства интернет-исследований" .