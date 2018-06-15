СМИ сообщили о введении в США пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп утвердил пошлины на товары из Китая на сумму около 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники. По данным агентства, решение принято по итогам совещания Трампа с советниками по национальной безопасности и представителями Минфина и министерства торговли США.

Утверждается, что на товары из Китая будет введён налог в размере 25 процентов. Когда именно новые правила вступят в силу не уточняется.

По информации The Wall Street Journal, список китайских товаров, попавших под новые сборы в США, будет опубликован в пятницу, 15 июня. По данным источников издания, в предварительном списке 1300 наименований.

Китай пригрозил незамедлительными ответными мерами в случае, если президент США утвердит пошлины.

31 мая Соединенные Штаты объявили о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. С 1 июня налог на ввоз стали из этих стран составляет 25 процентов, а алюминия – 10 процентов. В Брюсселе политику США назвали "протекционизмом". Евросоюз намерен объявить об ответных мерах до 20 июня.

