ФБР заявило об ужесточении правил общения с прессой

Федеральное бюро расследований США после инспекции Минюста ужесточило правила общения со средствами массовой информации. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй. В чем конкретно состоит ужесточение, Рэй не уточнил.

Директор ФБР пообещал, что все сотрудники бюро пройдут программу подготовки общения с прессой. "Мы больше не потерпим нарушений", – сказал Рэй.

Минюст США проверял ФБР в связи с вероятными нарушениями бывшего директора бюро Джеймса Коми. Расследование установило, что он отступил от норм бюро и министерства. В частности выяснилось, что экс-глава ФБР пользовался в служебных целях личной электронной почтой, не информировал власти о ходе расследования в отношении одного из кандидатов в президенты США – Хиллари Клинтон – и затягивал проверку сотрудников политика. Нарушение правил общения со СМИ также вошло в список обвинений в отношении Коми.

Президент США Дональд Трамп уволил Коми весной 2017 года. Оппоненты главы Белого дома утверждают, что тот избавился от Коми, чтобы не дать ему расследовать возможное вмешательство России в выборы президента США. Сторонники президента указывают, в частности, на роль Коми в прекращении расследования против Хиллари Клинтон в 2016 году.

