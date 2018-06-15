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ФБР заявило об ужесточении правил общения с прессой

Кристофер Рэй выступает перед журналистами, 14 июня 2018 года

Федеральное бюро расследований США после инспекции Минюста ужесточило правила общения со средствами массовой информации. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй. В чем конкретно состоит ужесточение, Рэй не уточнил.

Директор ФБР пообещал, что все сотрудники бюро пройдут программу подготовки общения с прессой. "Мы больше не потерпим нарушений", – сказал Рэй.

Минюст США проверял ФБР в связи с вероятными нарушениями бывшего директора бюро Джеймса Коми. Расследование установило, что он отступил от норм бюро и министерства. В частности выяснилось, что экс-глава ФБР пользовался в служебных целях личной электронной почтой, не информировал власти о ходе расследования в отношении одного из кандидатов в президенты США – Хиллари Клинтон – и затягивал проверку сотрудников политика. Нарушение правил общения со СМИ также вошло в список обвинений в отношении Коми.

Президент США Дональд Трамп уволил Коми весной 2017 года. Оппоненты главы Белого дома утверждают, что тот избавился от Коми, чтобы не дать ему расследовать возможное вмешательство России в выборы президента США. Сторонники президента указывают, в частности, на роль Коми в прекращении расследования против Хиллари Клинтон в 2016 году.

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