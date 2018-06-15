В Аргентине одобрили законопроект о легализации абортов

В Аргентине депутаты парламента одобрили законопроект, легализующий аборты. Обсуждение документа продолжалось более 20 часов.

Законопроект теперь должны одобрить Сенат и президент. Если это произойдет, то женщины смогут прерывать беременность до 14-й недели. Сейчас сделать это в Аргентине можно только после изнасилования, а также из-за угрозы для жизни матери или плода. В остальных случаях аборт считается преступлением, поэтому десятки тысяч женщин делают их в подпольных условиях.

Как отмечает аргентинская пресса, всю ночь у здания парламента проходили митинги сторонников и противников легализации абортов. Уточняется, что в странах Латинской Америки аборты декриминализованы лишь в Уругвае и на Кубе.