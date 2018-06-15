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Болельщики на Манежной. 5 утра

Болельщики на Манежной. 5 утра
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Подгулявшие футбольные фанаты в центре Москвы

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