Трамп: у меня "прекрасные отношения" с Меркель и другими лидерами

Президент США Дональд Трамп – вопреки его отказу подписывать итоговое коммюнике недавнего саммита "Большой семерки" в Канаде – утверждает, что находится в хороших отношениях с другими мировыми лидерами и вел с ними на саммите "замечательные дискуссии".

Трамп обвинил СМИ в том, что они раздувают конфликт между ним и партнерами, напомнил о широко разошедшейся по сети фотографии его дискуссии с Ангелой Меркель. "У меня прекрасные отношения с Меркель", – написал президент США в твиттере, опубликовав несколько фото той же самой дискуссии, где он и канцлер Германии улыбаются друг другу.

Трамп также опубликовал несколько фотографий из Канады, на которых он изображен, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, руководителем Евросовета Жаном-Клодом Юнкером и главой Еврокомиссии Дональдом Туском.

Все эти лидеры после саммита критиковали Трампа и позицию США по вопросу о торговых пошлинах.

При этом президент США прямо не упомянул о статье в газете Wall Street Journal, где со ссылкой на источники утверждается, что он не раз допускал "недипломатичные замечания" в адрес других лидеров на саммите. В частности, утверждается, что он в шутку назвал Жана-Клода Юнкера "жестоким убийцей", предложил премьеру Японии Синдзо Абэ принять 25 миллионов мигрантов из Мексики, чтобы оценить масштабы кризиса, с которым сталкиваются США, а в разговоре с Макроном сказал: "Все террористы – в Париже", имея в виду ряд терактов во Франции в последние годы. Белый дом официально не комментировал эту статью.