Станислава Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище

В Москве на Новодевичьем кладбище в субботу похоронили кинорежиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина. Похороны прошли с воинскими почестями, прозвучал гимн России.

Ранее состоялась панихида в храме Христа Спасителя. На прощание с Говорухиным пришел президент России Владимир Путин. Он сказал, что Говорухин был "человеком избранным", который "напомнил о том, что у нас в стране много настоящих патриотов". На церемонии были также спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр культуры Владимир Мединский, деятели кинематографа.

Говорухин умер 14 июня в возрасте 82 лет.

Станислав Говорухин в советские времена снял множество популярных фильмов, наиболее известный из которых - "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким. Говорухин снимал кино и в последние годы. С 1993 года он был депутатом Госдумы. Резко критиковал президента Бориса Ельцина, а затем и Владимира Путина, соперником которого он был на президентских выборах в 2000 году. Затем Говорухин стал сторонником нынешнего президента, стал депутатом от "Единой России", а в 2012 году возглавил предвыборный штаб Путина.