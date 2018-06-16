Во Франции ликвидирована незаконная интернет-платформа

Во Франции обезврежена одна из крупнейших незаконных платформ даркнета форум Black hand ("Чёрная рука"). Об этом в субботу, 16 июня, объявил министр бюджета Франции Жерар Дарманен. Форум "Черная рука", действующий в теневом сегменте интернета, который не распознаётся поисковыми системами, в течение двух лет использовался для продажи незаконных товаров и услуг, в частности, наркотиков, оружия, фальшивых документов, краденых банковских реквизитов, –говорится в официальном коммюнике министра.

В результате операции, проведённой в минувший вторник Национальным управлением разведки и таможенных расследований (DNRED) в рамках борьбы с интернет-мошенничеством, были задержаны главный администратор сайта и еще несколько подозреваемых. Все они предстали 15 июня перед судом города Лилля.

Как сообщает Международное французское радио, полиция изъяла компьютерную технику и фальшивые документы и смогла получить доступ к содержимому сервера "Чёрная рука" и общему массиву данных. Согласно первым данным расследования, на форуме было зарегистрировано около трех тысяч человек.

Подобного рода операция впервые проведена во Франции одновременно в нескольких городах. В ней участвовало более сорока агентов Управления разведки и таможенных расследований, таможенники и технические эксперты.