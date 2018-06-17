МВД Британии будет бороться с кражами на мотоциклах

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил в воскресенье, что несколько месяцев назад его телефон был украден ворами на мотоцикле. И что теперь он будет добиваться изменений в полицейских правилах, чтобы решить растущую проблему. Ограбления на мотоциклах, во время которых нападавшие внезапно выхватывают у пешеходов телефоны и сумки, являются одним из самых распространенных преступлений в Лондоне. В этом году число нападений с ножом в Лондоне также превысило число аналогичных преступлений, совершаемых в Нью-Йорке.

В интервью газете Sun on Sunday Джавид сказал, что инцидент произошел с ним возле станции Euston в Лондоне, когда он хотел позвонить по телефону, чтобы вызвать такси. Это произошло еще до того, как он занял должность министра МВД. По его словам, он вышел из метро, потянулся за телефоном и прежде чем опомнился, нападавшие выхватили его и умачались.

Джавид был назначен министром в апреле после того, как скандал в отношении мигрантов привел к отставке его предшественника. Джавид заявил, что, в то время как общий уровень преступности в стране снизился, он хочет сосредоточиться на борьбе с нападениями с ножом, а также и изменить правила, по которым полиции запрещается преследовать нападавших на мопедах, если на них нет шлемов. По оценке министра, "Это смешно!" "Полиции должно быть разрешено действовать", - сказал он. "Если кто-то совершает преступление, и полиция хочет преследовать их, у неё должно быть гораздо больше свободы действий".