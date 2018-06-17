В Киеве тысячи представителей ЛГБТ-сообщества провели парад

В Киеве более 5 тысяч человек провели в воскресенье "Марш равенства". Вместе с представителями ЛГБТ-сообщества в нем участвовала депутат Европарламента Ребекка Хармс, украинские политики Сергей Лещенко и Светлана Залищук, активисты, которые поддерживают и защищают права гомосексуалов.

Отдельную акцию провели националисты и консерваторы, выступающие в защиту традиционных ценностей. Полиция задержала около 60 участников этой акции. Большинство из них уже отпущено.

Марш проводился за специальными ограждениями. На маршруте от Национальной оперы до площади Льва Толстого манифестантов охраняли пять тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Накануне марша в месте его проведения было закрыто движение транспорта, в частности три ближайшие станции метро.