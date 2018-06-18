Консерватор Дуке побеждает на выборах президента Колумбии

В Колумбии на выборах президента победу одержал представитель консервативной партии "Демократический центр" Иван Дуке. Во втором туре выборов в воскресенье он одержал победу над экс-мэром Боготы Густаво Петро.

Иван Дуке набрал более 54 процентов голосов, у Петро – 42 процента. Последний признал свое поражение, хотя и подчеркнул, что о разгроме речи не идет.

Новый президент Колумбии имеет юридическое и экономическое образование, опыт работы в министерстве финансов страны и международных банковских структурах.

Выборы впервые за последние десятилетия прошли в условиях перемирия, заключенного властями с леворадикальной повстанческой группировкой ФАРК. При этом Дуке, поддержанный парламентским большинством, обещает пересмотреть условия мирного соглашения. Он настаивает на наказании членов группировки, виновных в тяжких преступлениях. Петро – сам в прошлом член одной из леворадикальных группировок – поддерживает мирное соглашение и политическое представительство, которое в соответствии с ним получила ФАРК, которая осенью прошлого года трансформировалась в легальную партию.