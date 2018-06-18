Дональд Трамп: США не будут "лагерем мигрантов"

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты не будут "лагерем мигрантов", и обвинил демократов в нежелании сотрудничать с администрацией в разработке иммиграционного законодательства.

Выступая 18 июня в Белом доме на заседании Национального космического совета, Трамп отреагировал на резкие критические замечания в его адрес в связи с обострившейся в последние дни проблемой мигрантов и их семей. По словам президента, США не станут местом для содержания беженцев. Он вновь подчеркнул, что стране нужна иммиграционнная система, основанная на заслугах.

В США обостряется дискуссия вокруг разлучения семей нелегальных мигрантов. Практика разделения семей ранее применялась редко, однако теперь федеральные агенты на регулярной основе разлучают иммигрантов, пытающихся получить убежище или нелегально проникнуть в страну. За шестинедельный период, закончившийся в мае, около 2000 несовершеннолетних были разлучены с родителями, сообщили на прошлой неделе в администрации Трампа.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн назвал "вопиющими" попытки сдержать иммиграцию за счет притеснения детей.

Первая леди США Мелания Трамп опубликовала заявление, отметив в нем необходимость быть страной, "которая следует букве закона, но в то же время управляется согласно принципам милосердия".

"Госпожа Трамп с болью видит, как детей разлучают с семьями, и надеется, что обе стороны наконец сумеют объединить усилия, чтобы провести успешную иммиграционную реформу", – заявила в воскресенье ее пресс-служба.

Бывшая первая леди Лора Буш написала в газете The Washington Post, что политика разлучения "жестока и аморальна".