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Запрещенная "Стратегия-18"

Запрещенная "Стратегия-18"
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Бессрочная акция поддержки крымских татар "Стратегия-18" проходит ежемесячно в центре Петербурга. 18 июня пикетчики написали на своих плакатах имена крымских татар из списка голодающего Олега Сенцова, их более 30 человек. Это фигуранты дел "26 февраля", "Веджие Кашка", а также "Таблиги Джамаат" и"Хизб ут-Тахрир" - религиозных организаций, которые в России признаны экстремистскими и запрещены. Полиция потребовала прекратить пикет, ссылаясь на президентский указ №202 об усилении мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу, предписывающий проводить одиночные пикеты в установленном месте и по согласованию с властями.

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