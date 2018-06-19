Запрещенная "Стратегия-18"

Бессрочная акция поддержки крымских татар "Стратегия-18" проходит ежемесячно в центре Петербурга. 18 июня пикетчики написали на своих плакатах имена крымских татар из списка голодающего Олега Сенцова, их более 30 человек. Это фигуранты дел "26 февраля", "Веджие Кашка", а также "Таблиги Джамаат" и"Хизб ут-Тахрир" - религиозных организаций, которые в России признаны экстремистскими и запрещены. Полиция потребовала прекратить пикет, ссылаясь на президентский указ №202 об усилении мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу, предписывающий проводить одиночные пикеты в установленном месте и по согласованию с властями.