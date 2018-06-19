Трамп угрожает Китаю эскалацией торговой войны

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что если Китай приведет в исполнение угрозу ввести пошлины на американские товары, то дополнительные таможенные сборы в размере 10 процентов будут наложены на китайскую продукцию общей стоимостью в 200 миллиардов долларов.

"Будут предприняты новые шаги с целью побудить Китай отступить от недобросовестной торговой практики, открыть свои рынки американским товарам и согласиться на более сбалансированные торговые отношения с Америкой", – заявил президент США Дональд Трамп.

Особое недовольство главы государства вызывает отказ китайских властей защищать американскую интеллектуальную собственность. Министерство торговли КНР быстро откликнулось на слова Трампа, осудив его за "вымогательскую тактику" и пригрозив "жестко ответить на чрезмерное давление".

В минувшую пятницу администрация Трампа сообщила, что введет 25-процентную пошлину на китайский экспорт на общую сумму 50 миллиардов долларов. Пекин обвинил Соединенные Штаты в "развязывании торговой войны" и почти сразу применил идентичную меру к американским товарам, включая зерновые, автомобили и морепродукты.

Американские пошлины на 800 с лишним экспортных позиций КНР на общую сумму 34 миллиарда вступят в силу 6-го июля. Пошлины еще примерно на 300 позиций пока не прошли стадию общественного обсуждения.

На ведущих мировых биржах в последние дни происходит падение курсов акций из-за опасений, что торгово-экономические трения между США и КНР приведут к сбоям в международных дистрибьюторских цепочках.