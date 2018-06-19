Видеть Путина президентом после 2024 года хочет 51% россиян

Около половины россиян (51 процент) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента страны после 2024 года. Число тех, кто этого не хочет, составило 27 процентов, пишут "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра".

В материале также отмечается, что в августе прошлого года 67 процентов россиян утвердительно ответили на вопрос о том, хотят ли они видеть Путина главой государства по истечении его полномочий в 2018-м.

По данным "Левада-центра", за последний год с 42 до 57 процентов выросло число россиян, которые хотят полномасштабных перемен в стране.

В середине мая в Госдуму был внесен подготовленный парламентом Чечни законопроект о продлении полномочий президента России до трех сроков подряд. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что пока Владимир Путин "в добром здравии", о новом президенте думать не следует.