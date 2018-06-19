Кремль: общественный резонанс не может повлиять на процесс по Сенцову

Общественный резонанс не может повлиять на ситуацию с украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал обращение к Владимиру Путину российских деятелей искусства, которые просили помиловать Сенцова. "Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным", – добавил Песков.

Ранее во вторник российские деятели культуры опубликовали открытое письмо Путину. В нем они выражают мнение, что "вина Сенцова не настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет", и просят помиловать режиссера. "Он [Сенцов] искренен и честен в своих убеждениях – его бессрочная голодовка это доказывает", – считают авторы письма.

Обращение подписали 12 человек. В их числе режиссеры Андрей Звягинцев, Александр Сокуров и Валерий Тодоровский, актриса и глава благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, мультипликатор Юрий Норштейн, телеведущие Владимира Познер и Ксения Собчак.

Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитники и сам режиссер называют дело сфабрикованным. 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Режиссер неоднократно заявлял, что будет держать голодовку "до конца".