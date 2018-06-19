Деятели российской культуры просят Путина помиловать Сенцова

Деятели российской культуры выступили с обращением к президенту Владимиру Путину, призвав главу государства помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

Обращение опубликовано на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

В нем подчеркивается, что "вина Сенцова не настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет". Сенцов, по мнению подписавшихся под обращением, искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает. "Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь. Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - резюмируют авторы петиции.

Обращение подписали 13 человек. Среди них режиссеры Андрей Звягинцев, Александр Сокуров и Валерий Тодоровский, актриса и глава благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, мультипликатор Юрий Норштейн, телеведущие Владимира Познер и Ксения Собчак.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму, свою вину не признал. 14 мая он объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор. Сенцов неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца".