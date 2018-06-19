Комментатор Слуцкий, упомянувший Навального, уходит с Первого канала

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сообщил, что больше не будет комментировать на «Первом канале» матчи чемпионата мира. Он объявил об этом в конце трансляции матча Россия — Египет. "К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на Первом канале“.

17 июня Слуцкий упомянул в эфире Первого канала имя политика Алексея Навального. Во время матча Германия — Мексика комментатор Кирилл Дементьев говорил об игре в «навальный футбол». Слуцкий на это отреагировал замечанием: «Навальный играет в футбол? Ну, интересно было бы глянуть».

Его реплика стала поводом для флешмоба в соцсетях: пользователи начали сочинять другие политические комментарии, которые мог бы сделать Слуцкий в эфире.

Некоторые телеграм-каналы сообщили, что могут отстранить и Дементьева. Сам журналист заявил радио «Говорит Москва», что ему об этом ничего не известно и что его на тот момент ни от какой работы не отстраняли. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Ранее 19 июня стало известно, что футбольные матчи на Первом канале не будет больше комментировать и Василий Уткин.