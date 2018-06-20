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Первый канал объяснил уход Слуцкого окончанием контракта

Леонид Слуцкий

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи на Первом канале, поскольку скоро начнет тренировки со своим новым голландским клубом "Витесс". Об этом в среду сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Первого канала". Там утверждают, что контракт со Слуцким был только на те матчи, которые он уже прокомментировал.

В публикации агентства не упомянут с эпизод с фамилией оппозиционера Алексея Навального, которую Слуцкий произнес в эфире федерального канала 17 июня, комментируя матч Германия – Мексика.

Накануне вечером Леонид Слуцкий сообщил, что больше не будет комментировать на "Первом канале" матчи чемпионата мира. Он объявил об этом в конце трансляции матча Россия – Египет. "К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на Первом канале“, – заявил бывший тренер российской сборной, уточнив, что ему нужно приступить к другой деятельности.

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