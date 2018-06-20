В Петербурге ликующие болельщики отбили товарища у полицейских

В Петербурге после победы сборной России над Египтом начались массовые празднования. Это сопровождалось инцидентами и даже противостоянием с полицией.
Как сообщает "Настоящее время", полиция пыталась задержать фаната, который выскочил на проезжую часть на Невском проспекте. Он попытался убежать, но был сбит с ног и получил травму.
Однако другие болельщики не позволили полицейским задержать нарушителя.
ОМОН, вызванный на место происшествия, никого задерживать не стал.
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