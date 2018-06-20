В ООН обвинили войска Асада и повстанцев в военных преступлениях

Как войска сирийского президента Башара Асада и их союзники, так и повстанцы совершили военные преступления во время боев в пригороде Дамаска Восточная Гута. К такому выводу пришли эксперты Комиссии ООН по расследованию событий в Сирии. Доклад о сражении за Восточную Гуту, которое продолжалось около 5 лет и завершилось в апреле нынешнего года победой войск Асада, опубликован в среду.

Правительственные войска, которые действовали при поддержке в частности российской авиации, обвиняются в обстрелах жилых районов и в осаде Восточной Гуты, куда они крайне редко допускали гуманитарную помощь. Кроме того, в докладе утверждается, что из имеющихся доказательств можно сделать вывод, что 7 апреля в городе Дума войска Асада совершили химическую атаку, в результате которой погибли десятки людей.

В ответ на сообщения об этой атаке США и их союзники нанесли удары по ряду объектов в Сирии. Дамаск и Россия отрицают факт атаки. Международная Организация по запрещению химического оружия еще не выпустила официальный отчет.

В военных преступлениях, в частности обстреле жилых районов Дамаска, обвиняется и вооруженная оппозиция.

В апреле войскам Асада удалось занять Восточную Гуту – после того как бойцы оппозиции согласились покинуть анклав и выехать на север Сирии.