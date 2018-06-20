Подозреваемая в шпионаже в пользу Румынии отказалась признавать вину

Арестованная в Москве по подозрению в шпионаже в пользу Румынии Карина Цуркан не признает свою вину. По данным российских спецслужб, топ-менеджер государственной компании "Интер РАО" передавала секретные сведения румынской Службе внешней разведки. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Цуркан подозревают в том, что она якобы передавала румынским спецслужбам информацию о подготовке крупных энергетических проектах России за границей.

Как стало известно агентству РБК, в 2016 году Цуркан отказалась от молдавского гражданства.

19 июня стало известно, что топ-менеджер государственной компании "Интер РАО" Карина Цуркан арестована до 13 августа Лефортовским судом Москвы. В ведомстве отказались комментировать подробности уголовного дела в связи с тем, что оно имеет гриф "секретно". В Министерстве энергетики России заявили, что не располагают информацией об уголовном деле в отношении арестованной. Цуркан инкриминируется "шпионаж", максимальный срок лишения свободы, предусмотренный за это преступление, 20 лет.