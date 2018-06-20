Премьер-министр Италии отверг предложение о переписи цыган

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отклонил предложенную главой МВД Маттео Сальвини перепись цыганского населения. По мнению Конте, данное предложение является неконституционным. Об этом сообщают европейские СМИ.

Премьер-министр подчеркнул, что министерству внутренних дел Италии следует сконцентрироваться на борьбе с преступностью и работе с беспризорными детьми. Помимо прочего, Конте поддержал проверку соблюдения права на всеобщее обязательное образование среди детей цыган. По словам премьера, детям из цыганских семей часто запрещают ходить в школу, а этому необходимо противодействовать.

Ранее министр внутренних дел Италии, лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини пообещал воплотить в жизнь свой план переписи цыганского населения страны, несмотря на критику оппонентов.

Cогласно плану Сальвини, нелегальные цыганские поселения должны быть ликвидированы, а их обитатели, не имеющие законных оснований для пребывания в стране, депортированы. Сальвини не считает свой план расистским и заявляет, что его целью является торжество законности и порядкa.

