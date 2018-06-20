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Кремль гнобит спортивных комментаторов

Василий Уткин

Чем не угодили администрации президента Уткин и Слуцкий?

Первый канал одного за другим выбросил из эфира популярных футбольных комментаторов. По требованию Кремля. Презрение - вот реальное отношение к болельщикам. В студии экс-главный редактор газеты "Коммерсант" Михаил Михайлин и обозреватель МК Александр Мельман. На связи политик Владимир Семаго.

Ведущая Елена Рыковцева.

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