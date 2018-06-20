Еврокомиссия утвердила пошлины на товары из США

Европейская комиссия утвердила ответные пошлины товары из Соединённых Штатов на сумму 2,8 миллиардов евро в год. Они вступят в силу 22 июня, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

С 1 июня налог на ввоз стали в США составляет 25 процентов, на ввоз алюминия – 10 процентов. Представитель Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем уточнила, что Брюссель отменит пошлины, если также поступит Вашингтон.

ЕС оценивает стоимость европейских товаров, облагаемых пошлинами в США в 6,4 миллиарда евро. В течение трёх лет Еврокомиссия намерена ввести тарифы для товаров еще на 3,6 миллиардов евро, говорится в пресс-релизе.

В списке американских товаров, на которые Евросоюз ввёл пошлины значатся продукция из стали и алюминия, текстиль, мотоциклы, некоторые виды виски, табак, соки, продукция сельского хозяйства.

Ранее о введении дополнительных пошлин на ряд американских товаров в ответ на ограничения на ввоз стали и алюминия в США заявила Россия. Утверждается, что ответные меры коснутся только той продукции, которая имеет аналоги на российском рынке.