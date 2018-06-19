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Россия введет дополнительные пошлины на товары из США

Министр экономического развития России Максим Орешкин

Россия введет дополнительные пошлины на ряд американских товаров в ответ на ограничения на ввоз стали и алюминия в США. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, ответные меры коснутся только той продукции, которая имеет аналоги на российском рынке. Список товаров будет подготовлен "в ближайшие дни".

В марте 2018 года президент США Дональд Трамп ввел экспортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Он объяснил это желанием защитить американских производителей.

Для стран ЕС, Австралии, Аргентины, Канады, Бразилии, Южной Кореи и Мексики была предоставлена отсрочка до 1 мая.

Шесть стран "Большой семерки" осудили введение этих мер.

На саммите G7 Трампу и остальным лидерам урегулировать разногласия не удалось.

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