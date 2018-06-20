"Яблоко" вновь не определилось с кандидатом в мэры Москвы

Собрание московского отделения партии "Яблоко" не определилось с кандидатурой на выборы мэра российской столицы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу партии. Там пояснили, что на общем собрании зарегистрировались 275 участников из необходимых 365.

Собрание московского отделения "Яблоко" должно было рассмотреть две кандидатуры на пост мэра – главу муниципального округа "Гагаринский" Елену Русакову и председателя отделения Сергея Митрохина.

Второй этап конференции регионального отделения пройдёт 22 июня. На нём рассмотрят только кандидатуру Русаковой. В пресс-службе пояснили, что Митрохин не получил необходимого согласования.

В начале июня московская конференция "Яблока" не смогла выдвинуть своего кандидата на пост мэра столицы. Большинство делегатов проголосовало за Митрохина, однако исполком федерального бюро партии не рекомендовал его кандидатуру. В партии тогда отметили, что решение о голосовании за Митрохина принималось в обход устава партии.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Мосгоризбирком принимает документы на выдвижение кандидатом до 2 июля.