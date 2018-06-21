"Карьер на останках погибших солдат"

Чиновники Кировского района Ленинградской области постановили эксгумировать останки советских солдат, которые были обнаружены несколько лет назад поисковым отрядом "Ингрия". Захоронения 14 бойцов Волховского фронта, принимавших участие в прорыве блокады Ленинграда, мешают разработке песчаного карьера. Поисковики утверждают, что чиновники и бизнесмены нарушают законы "О погребении и похоронном деле" и "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества". Активисты считают найденные захоронения братским кладбищем, которое должно быть восстановлено на том же месте, а память защитников увековечена. Поисковики также требовали установить имена погибших солдат. Чиновники посчитали это единичными захоронениями и решили перезахоронить останки в районе Невского пятачка.