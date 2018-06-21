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"Карьер на останках погибших солдат"

"Карьер на останках погибших солдат"
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Чиновники Кировского района Ленинградской области постановили эксгумировать останки советских солдат, которые были обнаружены несколько лет назад поисковым отрядом "Ингрия". Захоронения 14 бойцов Волховского фронта, принимавших участие в прорыве блокады Ленинграда, мешают разработке песчаного карьера. Поисковики утверждают, что чиновники и бизнесмены нарушают законы "О погребении и похоронном деле" и "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества". Активисты считают найденные захоронения братским кладбищем, которое должно быть восстановлено на том же месте, а память защитников увековечена. Поисковики также требовали установить имена погибших солдат. Чиновники посчитали это единичными захоронениями и решили перезахоронить останки в районе Невского пятачка.

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