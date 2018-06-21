Путин спасет пенсионеров?

Социологи фиксируют резкий рост недовольства граждан, после того как власти России пообещали повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Премьер Медведев обещает увеличить индексацию пенсий нынешним пенсионерам на 500 рублей в год. Каждый мужчина, выходя на пенсию позже на 5 лет, потеряет около 1 миллиона рублей, женщины за 8 лет - до 1.5 миллионов рублей.

Профсоюзы и Алексей Навальный пообещали провести в конце июня и 1 июля акции протеста. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко требует не отступать. Владимир Путин прячется за пресс-секретаря и уклоняется от оценки реформы.

Нужны ли протесты для отмены или смягчения пенсионной "реформы"? Или фискальное мероприятие принесет народу России только пользу, как считает премьер Дмитрий Медведев?

Пенсионный кризис обсуждают экономист, член Коллегии Министерства финансов России директор НИИ Минфина Владимир Назаров и политик, глава Института энергетической политики Владимир Милов, член "команды Навального".

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 21 июня в 19:05